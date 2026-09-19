Bir anda kontrolden çıktı! Refüje çarptı şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde refüje çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde bulunan sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce refüje, ardından şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kaza, saat 17.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun Yavuz Selim Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.A.Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Otomobil daha sonra şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü M.A.Ş. ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.T. ve H.E.Ö. yaralandı. Araçtaki 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi