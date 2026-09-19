İtfaiyenin önünde ilerledi çakarlarını yaktı: Milletvekili makam aracı olduğu iddiası

Diyarbakır’da yangın ihbarına giden itfaiye aracının sirenini duyan sürücüler fermuar sistemi oluştururken, bir otomobilin itfaiye aracının önünde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra sirenli ve çakarlı olduğu görülen otomobilin DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’nın makam aracı olduğu öne sürüldü.

İTFAİYE ARACININ ÖNÜNDE İLERLEDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yangın ihbarı yapılmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerine gitmek üzere yola çıktı. İtfaiye aracının siren sesini duyan sürücüler, geçişi kolaylaştırmak amacıyla fermuar sistemi oluşturdu. Bu sırada bir otomobilin itfaiye aracının önünde ilerlediği görüldü.

İTFAİYE EKİBİ PLAKAYI İKİ KEZ ANONS ETTİ

İtfaiye ekibi, önlerinde ilerleyen otomobilin sürücüsünden aracını kenara çekmesini istedi. Plaka iki kez anons edilmesine rağmen sürücünün yoluna devam ettiği belirtildi. Kısa süre sonra trafiğin tıkandığı yolda bu kez otomobilden siren sesi duyuldu. Çakarlı olduğu görülen otomobilin siren çalıp bu araçlardan yol istediği belirtildi.

MAKAM ARACI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Yaşananlar, itfaiye personeli tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde yer alan çakarlı otomobilin DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’nın makam aracı olduğu öne sürüldü. (DHA)