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Halk TV Türkiye Aydın'da deniz faciası: 12 kişi dalgalara kapıldı 3'ü kurtarılamadı

Aydın'da deniz faciası: 12 kişi dalgalara kapıldı 3'ü kurtarılamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Kurtarılan diğer kişiler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Aydın'da deniz faciası: 12 kişi dalgalara kapıldı 3'ü kurtarılamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılan vatandaşları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DALGALARA KAPILANLAR KURTARILMAYA ÇALIŞILDI

Sudakilerden bazıları, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkartılan 12 kişiye sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü.

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3 KİŞİ KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 79 yaşındaki Dursun Marmara, 67 yaşındaki Mahmut Öz ve 54 yaşındaki İlkay Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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