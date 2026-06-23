Fransa yanıyor: Aşırı sıcaklarda serinlemek isteyen onlarca kişi boğuldu



Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkede rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle ilgili bakanlarla yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu. Yüksek hava sıcaklıklarına karşı Fransızları dikkatli olmaları konusunda uyaran Lecornu, 18 Haziran'dan bu yana ülke genelinde serinlemek için suya giren 40 kişinin boğulduğunu belirtti.



Yaklaşık 10 gündür yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da bugün itibarıyla 58 vilayette alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Çok sayıda şehirde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, yüzlerce okulda eğitime ara verildi.



PARİS’İN GÖZDESİ İÇİN YENİ KARAR



Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyanın en büyük sanat müzesi Louvre Müzesi de ülke genelinde termometrelerin yükselmesinden nasibini aldı. Şehrin gözdesi olan müze, sıcaklıklar sebebiyle kapılarını erken kapatacak.

Louvre Müzesinin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede aşırı sıcakların etkili olduğu belirtilerek, günün en sıcak saatlerinde ziyaret ve çalışma koşullarının zorlaşması gerekçesiyle müzenin 24 ile 27 Haziran tarihleri arasında yerel saatle 18.00 yerine 16.00'da kapılarını ziyaretçi girişine kapatacağı ifade edildi.

GÜNEŞ IŞIĞINDAN EŞİT BİR ŞEKİLDE ETKİLENMİYOR

Açıklamada, müzenin tarihi binasının dirençli olmasına rağmen bazı bölümlerinin hassas olduğu ve iklim değişikliğine yeterince dayanıklı olmadığı da belirtilerek, 73 bin metrekarelik tarihi yapının güneş ışığına eşit bir şekilde etkilenmediği vurgulandı.

KIRMIZI ALARM VERİLEN VİLAYET SAYISINDA ARTIŞ

Bu nedenle müzenin bazı bölümlerinde hava sıcaklığının yükselmesinin personel ve ziyaretçilerde konforsuzluğa yol açtığı ifade edilen açıklamada, gün sonunda ziyaretçi yoğunluğunun da etkisiyle, ısı birikiminin en yüksek seviyeye ulaştığına işaret edildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde aşırı sıcaklar gerekçesiyle kırmızı alarm verilen vilayet sayısı 58'e çıkarıldı. ( AA)