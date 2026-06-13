Ayasofya'daki bayrak provokasyonunda 2 yabancı serbest bırakıldı

Ayasofya Camisi’nde çift başlı kartal simgeli Bizans bayrağı açtıkları gerekçesiyle tutuklanan iki Yunan turist, yaklaşık iki ay sonra tahliye edildi.

Olay, Nisan ayında Ayasofya Camisi’nde yaşandı. Yunanistan’dan gelen beş kişilik turist kafilesi, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra camiye girdi. İddiaya göre kafilede yer alan turistlerden biri, ziyaretçilere açık üst bölümde cebinden çift başlı kartal figürlü bayrağı çıkardı.

NTV'nin haberine göre; Şüpheli, fotoğraf çekildikten sonra bayrağı yanındaki arkadaşına verdi. Diğer şüphelinin de bayrakla fotoğraf çektirmesinin ardından güvenlik güçleri müdahale etti.

IRKÇI İFADELER

Bayrakta “Ya Ortodoks ol ya da öl” ifadelerinin yer aldığı belirlendi. Olayın ardından 35 yaşındaki Mazis Michael ile 42 yaşındaki Kostantina Mazi tutuklandı.

İki turist hakkında “halkın bir kesimini aşağılama” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Ayasofya’nın Türk tarihinin, egemenliğinin ve kültürel mirasının sembollerinden biri olduğu belirtildi.

Camide bayrak açılarak dini ve milli değerlerin aşağılanmaya çalışıldığı belirtilirken yargılama sürecinde iki sanığın tahliyesine karar verildi.