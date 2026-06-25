Avrupa'yı kavuran sıcakların Türkiye'ye gireceği tarihi açıkladı: Yaklaşan kabusa karşı uyardı

Avrupa, yaz mevsiminin en tehlikeli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. İngiltere "kırmızı seviye" aşırı sıcak uyarısını devreye aldı. Sıcaklıkların 37-38 derecelere kadar çıkmasının beklendiği kıtada yüksek nem hissedilen sıcaklıkları çok daha yüksek değerlere çıkardı.

Fransa'da tarihin en sıcak gecesini kayda geçiren aşırı sıcaklar can almaya devam ederken ünlü Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Türkiye uyarısı geldi. Şen hem tarih verdi hem de orman yangınlarına karşı yetkilileri hazırlık yapmaya çağırdı.

AVRUPA'YI KAVURAN SICAKLARIN TÜRKİYE'YE GİRECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Avrupa'da hayata adeta felç eden bu tehlikeli hava dalgasının rotası hakkında Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik bir açıklama geldi.

Avrupa'yı kavuran sıcakların hafta sonu kıtanın orta ve doğu kesimlerine kayacağını belirten Prof. Dr. Şen, Almanya, Polonya, Ukrayna, Romanya, Çekya ve Slovakya'da pazar ve pazartesi günleri sokağa çıkma yasaklarının bile gündeme gelebileceğini ifade etti.

Bu devasa sıcak hava bloğunun (Omega Bloğu) doğu sınırının Türkiye'nin batı bölgelerine dayandığını belirten Şen, şu tarihi verdi:

"Pazartesi ve Salı günü Avrupa'daki kadar olmasa da Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerini etkileyecek."

YAKLAŞAN KABUSA KARŞI UYARDI

Sıcak hava dalgasının batı sınırımızdan içeri girmesiyle birlikte en büyük riskin ormanlarımız üzerinde oluşacağını vurgulayan Prof. Dr. Orhan Şen, yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.

Yaz aylarında büyük felaketlere yol açan orman yangınları riskinin tırmanacağını hatırlatan Şen, yaklaşan kabusa karşı uyarısını şu sözlerle tamamladı:

"Orman yangınları riski artacak. Kıvılcım üreten tüm faaliyetler yasaklanmalı."