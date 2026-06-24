Avrupa kavruluyor! Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı, can kayıpları peş peşe geldi

Avrupa, yazın en sert sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya. İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office, ülkenin güneyi ve orta kesimleri ile Güney Galler’i kapsayan bölgelerde “kırmızı seviye” aşırı sıcak uyarısını yürürlüğe soktu. Perşembe akşamına kadar sürecek uyarı kapsamında sıcaklıkların 37–38 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek değerlere ulaşabileceği belirtilirken, sağlık riskinin yanı sıra enerji ve ulaşım altyapısında ciddi aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

Ülkede demiryolu hatlarının aşırı ısınması nedeniyle gecikmeler beklenirken, yol, hava ve raylı sistemlerde ciddi aksaklıklar öngörülüyor. Birçok okul ise ya yarım gün eğitime geçti ya da tamamen kapatıldı.

TARİHİN EN SICAK GECESİ

Avrupa’nın geri kalanında da tablo farklı değil. Fransa, tarihinin en sıcak Haziran günlerinden birini yaşarken ortalama sıcaklık 29,8 dereceye ulaştı. Ülkede gece sıcaklıklarının bile 21 dereceyi aşmasıyla “tarihin en sıcak gecesi” kayıtlara geçti. Fransa meteoroloji kurumu ülkenin yarısından fazlası için kırmızı alarm verirken, aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler de yaşandı. Seine Nehri’nde serinlemek için suya giren 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti; iki küçük çocuk ise aşırı sıcak nedeniyle araç içinde yaşamını yitirdi. aşırı sıcaklar ciddi can kayıplarına yol açtı.

Fransa’da artan boğulma vakaları sonrası yetkililer, özellikle kontrolsüz yüzme alanlarına girilmemesi konusunda uyarılar yaptı. Spor ve gençlik yetkilileri, sıcak havada nehir ve kanalların ciddi risk taşıdığını vurguladı.

NÜKLEER SANTRAL DEVRE DIŞI

Sıcak hava dalgası yalnızca yaşamı değil, kültürel ve altyapısal alanları da etkiliyor. Paris’te Eyfel Kulesi yüksek sıcaklık nedeniyle erken kapatılırken, Louvre Müzesi de ziyaret saatlerini kısarak aşırı ısı birikimine karşı önlem aldı. Yetkililer, tarihi yapıların iklim koşullarına karşı giderek daha kırılgan hale geldiğini vurguladı.

Fransa’nın güneybatısındaki bir nükleer santral ise nehir suyu sıcaklığının kritik seviyeye ulaşması nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakıldı. Enerji üretiminde soğutma sistemlerinin aşırı sıcaklardan etkilenmesi dikkat çekti.

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK

İspanya’da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken, ülkenin güneyi Endülüs’ten kuzeydeki Bask ve Kantabria bölgelerine kadar geniş bir alanda kırmızı alarm ilan edildi. Meteoroloji kurumu Aemet, son 25 yılda Haziran sıcak hava dalgalarının ciddi şekilde arttığını ve iklim değişikliğinin etkisinin belirginleştiğini açıkladı.

ÇALIŞMA SAATLERİ KISITLANABİLİR

İtalya’da Roma, Milano, Floransa, Torino ve Venedik dahil 15 şehir aşırı sıcak alarmına alındı. Hükümet, açık havada çalışan işçiler için yeni önlemler devreye soktu; tarım ve inşaat gibi sektörlerde çalışma saatlerinin kısıtlanması ve şirketlere devlet destekli kısa çalışma programları uygulanması gündeme geldi.

BOĞULMALAR ARTIYOR

Almanya’da ise batı ve güneybatı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Ülkede son günlerde çok sayıda boğulma vakası yaşanırken, Alman Can Kurtarma Derneği özellikle erkeklerin su güvenliği konusunda riskleri hafife aldığını açıkladı. Ren Nehri’nde kaybolan üç kişinin cesedine ulaşıldı.

Kuzey Avrupa’da da durum ciddiyetini koruyor. Hollanda ve Belçika’da sıcak hava için turuncu ve alarm seviyesinde uyarılar devreye girerken, Almanya ve çevresinde sıcaklıkların hafta sonuna doğru zirve yapması bekleniyor. Belçika’da ulusal sıcak hava ve ozon planı ikinci kez aktif hale getirildi.