Avcılar'da yol verme kavgası kamerada! Tekme tokat birbirlerine girdiler
İstanbul Avcılar’da trafikte seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
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Dün İstanbul Avcılar’da Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen iki aracın sürücüleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik üzerine taraflar araçlarını yol kenarında durdurarak aşağı indi.
BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Sözlü atışma, yerini tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya bıraktı. İki sürücü birbirlerine saldırırken, araçlarda bulunan yolcular ve çevredeki bazı kişiler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan arbede kısa süre sonra sona ererken, olay çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde sürücülerin birbirlerine saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı güçlükle sonlandırdığı anlar yer aldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi