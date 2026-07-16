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Halk TV Türkiye Avcılar'da yol verme kavgası kamerada! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Avcılar'da yol verme kavgası kamerada! Tekme tokat birbirlerine girdiler

İstanbul Avcılar’da trafikte seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

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Dün İstanbul Avcılar’da Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen iki aracın sürücüleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik üzerine taraflar araçlarını yol kenarında durdurarak aşağı indi.

Avcılar'da yol verme kavgası kamerada! Tekme tokat birbirlerine girdiler - Resim : 1

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BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Sözlü atışma, yerini tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya bıraktı. İki sürücü birbirlerine saldırırken, araçlarda bulunan yolcular ve çevredeki bazı kişiler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Avcılar'da yol verme kavgası kamerada! Tekme tokat birbirlerine girdiler - Resim : 3

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan arbede kısa süre sonra sona ererken, olay çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde sürücülerin birbirlerine saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı güçlükle sonlandırdığı anlar yer aldı.

Avcılar'da yol verme kavgası kamerada! Tekme tokat birbirlerine girdiler - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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