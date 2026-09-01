Av yasağı bitti, sezonun ilk balık mezatı yapıldı: Fiyatlar belli oldu!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde balıkçılar av yasağının sona ermesiyle dua edip denize açıldı. İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında gece boyunca avlanan tekneler, sabaha karşı palamut, hamsi, mezgit, sardalya, tekir ve istavrit dolu kasalarla limana döndü.

Yapılan duanın ardından çalınan düdükle birlikte sezonun ilk mezadı başladı. Balıklar açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

İLK FIYATLAR BELLİ OLDU

Sezonun açılış avında palamudun çifti 165-180, istavritin kasası 2 bin 500, hamsinin kasası bin 300-bin 700, iri tekirin kasası 3 bin 500, ince tekirin kasası ise 2 bin 500 liradan el değiştirdi.

Kırlangıcın kilosu bin-bin 200, sardalyanın kasası 3 bin 500-4 bin, isparinin kasası 500-600, mezgitin kasası da 3 bin-3 bin 500 liradan satıldı.

İKİ YILDIR BEKLENİYORDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, palamudun iki yıldır tezgahlarda yeterince görülmediğini belirterek bu sezona büyük umutla baktıklarını söyledi.

Acar, "İnşallah bu sene bütün umutlar palamutta. Beklentimiz bu yönde tabii ama diğer balıkların da bol olmasını umuyoruz. Hamsi ve istavrit dediğimiz yerli balıkları da bereketiyle bekliyoruz" dedi.

'HALKIMIZI MUTLU EDECEK BALIKLAR'

Balıkçı Hamdi Bineklioğlu da fiyatların uygun olduğunu vurgulayarak, "Halkımızı mutlu edecek balıklar bunlar. Fiyatlar da çok uygun. Yeni balık sezonu Kocaeli'ye ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Esnaf Beyhan Deniz Demirler ise ilk izleniminin palamut, hamsi, sardalya ve istavritin bol göründüğü yönünde olduğunu belirterek, "İnşallah tüm vatandaşlarımız bu sene doya doya balık yesin" dedi.

(AA)