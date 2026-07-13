Av. Ece Güner gözaltına alınmadan önce anlatmıştı: Haluk Levent ile ilişkisi ne?

Haluk Levent hakkında başlatılan kumar operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Avukat Ece Güner, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Güner, Haluk Levent'in kendisinden deprem döneminde kişisel borç istediğini, borcunu geri alabilmek için yaklaşık bir yıl uğraştığını belirterek, yaşananların ardından AHBAP'a bir daha bağış yapmadığını ifade etti.

"BİR YIL UĞRAŞIP BORCUMU GERİ ALDIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Haluk Levent'in danışmanlığını iddia edilen Avukat Ece Güner hakkında da gözaltı kararı verildi. Babası Engin Güner "Kızım Av. Ece Güner Bodrum’ds göz altına alınıyor. Saat 02.13 . çok üzgünüz" diyerek kararı duyurdu.

Güner, gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada AHBAP Derneği'nin veya Haluk Levent'in hiçbir zaman avukatı olmadığını ve bu kapsamda herhangi bir vekalet ücreti almadığını söyledi.

Deprem döneminde AHBAP'a çok sayıda bağış yaptığını belirten Güner, daha sonra Haluk Levent'in kendisinden kişisel borç istediğini anlattı. Levent'in geçici bir sıkıntı yaşadığını ve parayı kısa sürede geri ödeyeceğini söylediğini aktaran Güner, güvenerek borç verdiğini ancak parasını geri alabilmek için yaklaşık bir yıl mücadele etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Güner, "Haluk Levent'in suçlu mu suçsuz mu olduğunu bilmiyorum. Ancak verdiğim borcu geri alabilmek için uzun süre uğraştım. Bu olayın ardından ne Haluk Levent'e ne de AHBAP'a bir daha bağış yaptım" dedi.

"O GÜN BU İDDİALARI BİLMİYORDUM"

Sosyal medya paylaşımında kamuoyunda sonradan gündeme gelen iddialara da değinen Güner, deprem döneminde Haluk Levent'in toplumun geniş kesimleri tarafından güvenilir ve yardımsever biri olarak görüldüğünü söyledi.

Levent hakkında sonradan gündeme gelen kumar bağımlılığı ve benzeri iddiaları o dönemde duymadığını belirten Güner, "Eğer bunları o gün biliyor olsaydım elbette borç vermezdim. O dönemde Haluk Levent, toplumda büyük güven duyulan, devlet kurumlarıyla birlikte çalışan bir isim olarak görülüyordu. Bugün konuşulan iddialar aklımın ucundan bile geçmedi" ifadelerini kullandı.

AHBAP BAĞLANTILI 18 KİŞİ DE GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, AHBAP Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konuldu. Soruşturmaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.