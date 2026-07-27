ATM'den paranız çıkmadıysa hemen gitmeyin: Yeni taktikleri buymuş

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Uzmanlar, ATM’lerden para çeken vatandaşları hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi hakkında uyarılarda bulundu. ATM para verme haznesine kurulan özel tuzaklar nedeniyle mağduriyet yaşayanların sayısı artış yaşanıyor.

DÜZENEK NASIL İŞLİYOR?

Geliştirilen yeni yöntemde dolandırıcılar, gözlerine kestirdikleri ATM’lerin para çıkış bölmelerine önceden hazırladıkları yapışkan aparatlar veya engelleyici mekanizmalar yerleştiriyor.

Kart sahibi nakit çekim işlemini onayladığında, tutar hesaptan düşüyor ancak mekanik engel nedeniyle banknotlar hazne dışına çıkamıyor. Ekranda işlemin tamamlandığı uyarısını gören vatandaşlar, paranın sıkıştığını ve cihazda teknik bir arıza meydana geldiğini düşünerek olay yerinden ayrılıyor.

PUSUYA YATAN ŞÜPHELİLER BİRKAÇ SANİYEDE PARAYI ALIYOR

Şüphelilerin genellikle ATM’nin yakınlarında pusuya yattığı belirtildi. Mağdur vatandaşın müşteri hizmetlerini aramak veya banka şubesine gitmek üzere cihazın başından ayrılmasını fırsat bilen dolandırıcılar, saniyeler içinde aparatı sökerek haznede biriken parayı alıp kayıplara karışıyor.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Uzmanlar, benzer bir durumla karşılaşan vatandaşların izlemesi gereken adımları şu şekilde sıraladı:

Olay yerini terk etmeyin: Para çıkışı sağlanmaması durumunda, işlem tamamlanana veya banka ile görüşme tamamlanana kadar ATM'nin başından ayrılmayın.

Resmi numarayı arayın: Cep telefonunuzdan doğrudan bankanızın resmi müşteri hizmetleri numarasını arayarak durumu bildirin ve ilgili işleme bloke koydurun.

Üçüncü şahısların yardımını reddedin: Olay anında yardım etme bahanesiyle yaklaşan kişilere itibar etmeyin, şifre ve kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

Şüpheli aparatları kontrol edin: Para haznesinde sonradan eklenmiş gibi duran esnek, plastik veya bant benzeri şüpheli parçalar olup olmadığını kontrol edin.