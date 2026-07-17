ATM kullananlar dikkat: Bunları yapanın parası buhar oluyor

Bankacılık işlemlerinin en sık yapıldığı noktalardan biri olan ATM'ler, dolandırıcıların da hedefi olmaya devam ediyor. Uzmanlar, ATM başında yapılan küçük bir dikkatsizliğin hesapların boşaltılmasına kadar varan ciddi mağduriyetlere yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Özellikle şifre güvenliği, kart bilgileri ve şüpheli kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

ŞİFRENİZİ GİZLEMEDEN TUŞLAMAYIN

ATM'de işlem yaparken kart şifresini girerken tuş takımını elinizle kapatmanız büyük önem taşıyor. Dolandırıcılar, gizlice yerleştirilen kameralar veya uzaktan gözlem yöntemiyle şifreleri ele geçirebiliyor. Şifrenin üçüncü kişiler tarafından görülmesi, kart bilgilerinin de kopyalanması halinde hesapların boşaltılmasına neden olabiliyor.

YABANCILARDAN GELEN YARDIM TEKLİFLERİNE DİKKAT

ATM'de işlem sırasında tanımadığınız kişilerin yardım tekliflerine karşı temkinli olunması gerekiyor. Kartın sıkıştığını veya cihazın arızalandığını söyleyerek vatandaşları yönlendiren dolandırıcılar, kart bilgilerini ele geçirebiliyor. Böyle bir durumda bankanın resmi müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmesi tavsiye ediliyor.

KART YUVASINI VE TUŞ TAKIMINI KONTROL EDİN

Uzmanlar, ATM kullanmadan önce kart giriş bölümünde veya tuş takımında olağan dışı bir aparat bulunup bulunmadığının kontrol edilmesini öneriyor. Kart kopyalama cihazları (skimmer) sayesinde kart bilgileri yasa dışı şekilde kopyalanabiliyor.

İŞLEM SONRASI MAKBUZU GELİŞİGÜZEL ATMAYIN

ATM'den alınan işlem makbuzlarında hesap bilgileri yer alabiliyor. Bu nedenle makbuzların gelişigüzel çöpe atılmaması, mümkünse imha edilmesi öneriliyor. Ayrıca işlem tamamlandıktan sonra kartın geri alındığından ve oturumun kapatıldığından da emin olunması gerekiyor.

ŞÜPHELİ DURUMDA HEMEN BANKAYI ARAYIN

ATM'de kartın geri verilmemesi, cihazın olağan dışı davranması veya hesabınızda bilginiz dışında bir işlem fark etmeniz halinde vakit kaybetmeden bankanızla iletişime geçerek kartınızı kullanıma kapattırmanız gerekiyor. Erken müdahale, olası maddi kayıpların önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor.