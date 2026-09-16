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Halk TV Türkiye Atatürk Anıtı Rize’de yeniden taşınmak isteniyor: 1998’de anıt kaybolmuştu, YENİ Partili Deniz'den sert cevap

Atatürk Anıtı Rize’de yeniden taşınmak isteniyor: 1998’de anıt kaybolmuştu, YENİ Partili Deniz'den sert cevap

YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Valilik önündeki Atatürk Anıtı’nın yeniden taşınmak istenmesine sert tepki gösterdi. Deniz, 1998’deki anıtın meydan düzenlemesi gerekçesiyle kaybedildiğini hatırlatarak, “Bugün de direneceğiz” dedi.

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Atatürk Anıtı Rize’de yeniden taşınmak isteniyor: 1998’de anıt kaybolmuştu, YENİ Partili Deniz'den sert cevap

Rize’de Valilik önündeki Atatürk Anıtı’nın yeni tören alanı yapılacağı gerekçesiyle yeniden taşınmasının gündeme geldiği belirtildi. YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, daha önce meydan düzenlemesi gerekçesiyle kaldırılan bir Atatürk Anıtı’nın kaybolduğunu hatırlatarak çok sert tepki göstererek, "Atatürksüz bir Rize düşünüyorsanız buna izin vermeyiz.” dedi.

"1998'DEKİ ANIT KAYBEDİLDİ, YİNE AYNI ŞEYİ YAPMAK İSTİYORLAR"

Saltuk Deniz, Rize'deki Atatürk Anıtı'nın geçmişten bugüne geçirdiği süreçleri detaylarıyla anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Onu da diğer anıt gibi kaybedecektiniz. Direndik, valilik önüne aldınız. Bugün de Valilik önündeki Atatürk Anıtı’nı yeni tören alanı yapacağız diye yerini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Yer aranıyormuş.

O gün direndik, kaybetmenize izin vermedik. Bugün de direneceğiz. Rize Cumhuriyet kentidir. Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusudur. Atatürksüz bir Rize düşünüyorsanız buna izin vermeyiz.”

Atatürk Anıtı Rize’de yeniden taşınmak isteniyor: 1998’de anıt kaybolmuştu, YENİ Partili Deniz'den sert cevap - Resim : 1

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"2016'DA DİRENDİK, BUGÜN DE DİRENECEĞİZ"

Deniz, 1998 yılında Cumhuriyet’in 75. yılı anısına dikilen anıtın 2004-2005 döneminde kaldırılıp kaybedilmesinin ardından, yerine konulan yeni anıtın da 23 Aralık 2016 tarihinde yine "meydan düzenlemesi" bahanesiyle kaldırılmak istendiğini vurguladı.

Rize’nin Cumhuriyet kimliğine ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirten Deniz, anıtın yerinin değiştirilmek istenmesi sürecinin kararlılıkla takipçisi olacaklarını açıkladı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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