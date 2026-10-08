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Halk TV Türkiye Asansör yukarı çıktı malzemeler aşağı yağd! Kaldırımdakiler son anda kurtuldu

Asansör yukarı çıktı malzemeler aşağı yağd! Kaldırımdakiler son anda kurtuldu

Sultangazi’de kapasitesinden fazla yüklenen yük asansöründen tekstil malzemeleri aşağı düştü. Kaldırımda bulunan kişiler, üzerlerine gelen malzemelerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

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Sultangazi’de taşıma kapasitesinden fazla yüklenen yük asansöründen tekstil malzemeleri aşağı düştü. O sırada kaldırımda bulunan kişiler, üzerlerine gelen malzemelerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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FAZLA YÜKLENEN MALZEMELER AŞAĞI DÜŞTÜ

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Yük asansörüne taşıma kapasitesinden fazla tekstil malzemesi yüklendi. Asansör yukarı doğru hareket ettiği sırada fazla yüklenen malzemeler aşağı düşmeye başladı. Kaldırımda bulunan kişiler ise düşen malzemelerden son anda kurtuldu.

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O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tehlikeli anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Sultangazi
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