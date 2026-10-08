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Halk TV Türkiye Maltepe’deki çöken binanın çevresinde alarm: 2 bina mühürlendi

Maltepe’deki çöken binanın çevresinde alarm: 2 bina mühürlendi

Maltepe’de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından çevrede bulunan 2 bina tedbir amacıyla mühürlendi. Belediye, teknik incelemeler tamamlanıncaya kadar binaların tahliye edilmesini istedi.

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Maltepe’deki çöken binanın çevresinde alarm: 2 bina mühürlendi

Maltepe’de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesinin ardından çevrede bulunan 2 bina tedbir amacıyla mühürlendi. Belediye ekipleri, binalarda gerekli teknik incelemeler tamamlanıncaya kadar tahliye kararı uyguladı.

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2 BİNA TEDBİREN MÜHÜRLENDİ

Olay, sabah saatlerinde Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta meydana geldi. Ekiplerin çöken binadaki çalışmaları sürerken, çevrede bulunan bazı yapılarda da inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından sokakta bulunan biri 7, diğeri 4 katlı 2 bina belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı mühürlendi.

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GİRİŞ KATLARINDA İŞ YERLERİ BULUNUYORDU

Mühürlenen 4 katlı binanın giriş katında dernek, 7 katlı binanın giriş katında ise duş malzemelerinin üretildiği bir imalathane bulunduğu belirlendi.

İmalathanede beslenen kedi ve balıklar da ekipler tarafından alındı.

Maltepe’deki çöken binanın çevresinde alarm: 2 bina mühürlendi - Resim : 3

“CAN VE MAL GÜVENLİĞİ” İÇİN TAHLİYE KARARI

Belediye tarafından hazırlanan yazıda, çöken yapı ve enkazının çevredeki binalar üzerinde oluşturabileceği olası tehlikelere dikkat çekildi. Can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gerekli teknik incelemeler tamamlanıncaya kadar çevredeki binaların tedbiren tahliye edilmesi gerektiği belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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