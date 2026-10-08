8 yıldır biriktiriyordu: Evden çıkanlar görenleri şaşırttı! Tam 6 kamyon

Antalya’nın Kepez ilçesinde kötü koku şikayeti üzerine temizlenen bir ev ve çevresinden 6 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı. Sağlık sorunları bulunduğu tespit edilen ev sahibi Ü.Y. hastaneye yönlendirilirken, kendisine sosyal destek de sağlandı.

KÖTÜ KOKU ŞİKAYETİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Göçerler Mahallesi sakinlerinin bir evden kötü koku geldiği yönündeki ihbarı üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü Evde Temizlik ekipleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ü.Y.’ye ait olduğu belirlenen evde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

EVDEN 6 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Yapılan çalışma sonucunda ev ve çevresinden çıkarılan 6 kamyon çöp ve atık malzeme bertaraf edildi. Sağlık sorunları bulunduğu belirlenen Ü.Y., Kepez Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi. Ev sahibine ayrıca yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla sosyal destek sağlandı.

“YAKLAŞIK 8 YILDIR BİRİKTİRİYORDU”

Mahalle sakini Cafer Çetin, Ü.Y.’nin yaklaşık 8 yıldır topladığı atıkları evinde biriktirdiğini söyledi.

Çetin, evin uzun süredir kötü durumda olduğunu belirterek, "7-8 yıldır burada bu şekilde yaşıyor, durumu iyi değil. Belediye ve kaymakamlıktan topladığı yardımlarla yaşamaya çalışıyor. İçerisinin durumu berbat, örümcek ağı toplamış, kokudan girilmiyor. Komşuyuz, ben de yardımcı olmaya destek çıkmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. (AA)