Arkadaşını öldürüp yazlığa kaçtı: Kıskıvrak yakalandı

Aksaray'da arkadaşı Mustafa Eriş'i tabancayla kafasından vurarak öldüren Gökhan Utlu, olaydan günler sonra Aydın'da saklandığı yazlık evde polis ekiplerince yakalandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Utlu ifadesinde; alkolün etkisiyle arkadaşını kazara vurduğunu, cezaevine girmekten korktuğu için de kaçtığını söyledi.

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP KAÇTI

25 Temmuz Çarşamba akşamı Mustafa Eriş, Çiftlik Mahallesi'ndeki arkadaşının villasının bahçesindeki kameriyede, aralarında Gökhan Utlu'nun da bulunduğu 5 arkadaşıyla birlikte içki içmeye başladı.

Bir süre sonra Gökhan Utlu, arkadaşı Eriş'i başından silahla vurarak yaraladı. 61 yaşındaki adam kanlar içinde yere yığılırken, 39 yaşındaki saldırgan olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Eriş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Eriş'in cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Eriş'in cenazesi Adana'da toprağa verildi.

AYDIN'DAKİ YAZLIKTA YAKALANDI

Olayın ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kaçan Utlu'nun Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evinde saklandığını belirledi. Ardından Aydın polisine haber verildi.

Gökhan Utlu

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Özel Harekât ekipleri eşliğinde yapılan operasyonda Utlu, dün saklandığı yazlık evinde yakalandı. Aksaray'a getirilen Utlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İfadesinde; alkolün etkisiyle yanlışlıkla ateş edip arkadaşını öldürdüğünü, cezaevine girmekten korktuğu için de kaçtığını söyleyen Utlu, mahkemece tutuklandı. (DHA)