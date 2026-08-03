İş insanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti: Adım adım planlamışlar

İstanbul'un Pendik ilçesinde inşaat firması sahibi Ercan Ekşi, şantiye girişinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz cuma günü (31 Temmuz 2026) meydana gelen saldırıyı gerçekleştiren M.G. olay yerinden kaçtı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

SALDIRI ADIM ADIM PLANLANMIŞ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıdan yaklaşık 3 saat önce yürüyerek bölgeye gelen şüphelinin otobüs durağında beklediğini, Ercan Ekşi'nin aracına bineceği sırada silahla ateş açarak kaçtığını belirledi.

Saldırının ardından silahı yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana atan şüphelinin, daha sonra kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e kaçtığı anlaşıldı.

SALDIRGANLA BERABER 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda Taksim'de olduğu belirlenen 23 yaşındaki M.G. yakalandı.

Adım adım planlandığı ortaya çıkan saldırı ile ilgili başlatılan soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin araçla kaçmasına yardım eden ve azmettiriciyle irtibat kuran 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan Ercan Ekşi'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ve şüphelinin Taksim'de yakalandığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, durakta bekleyen şüphelinin aracına doğru yönelen iş insanına ateş açarak kaçması ve Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince yakalanması yer alıyor. (DHA)