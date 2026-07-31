Gündüz vakti silahlı saldırı: Olay yerinde 9 boş kovan bulundu!

Bağcılar'da tekstil makineleri tamiri yapılan iş yerine gelen silahlı şüpheli, ateş açarak 27 yaşındaki Cevdet A.'yı yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu saklandığı binada yakalanırken, kullandığı silahın bulunması için çalışma başlatıldı.

İŞ YERİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle 1532. Sokak'ta bulunan tekstil makineleri tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle iş yerine gelen siyah kıyafetli bir kişi, silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 27 yaşındaki Cevdet A. yaralandı. Şüpheli ise ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cevdet A., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Cevdet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede saklandığı binada yakalandı. Şüphelinin kaçarken çöp konteynerine attığını söylediği silahın bulunması için çalışma başlatıldı.

"ATEŞ EDEREK KOŞUYORDU"

Mahalle sakinlerinden Ramazan Bayır, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Merdivenlerden inerken silah sesleri duydum. Kapıyı açınca siyah giyimli genç birinin ateş ederek yukarıya doğru koştuğunu gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. Burada tekstil makinesi satan ve tamir eden kişinin oğlunu vurmuşlar. Ağabeyi hastaneye götürdü. Kaçan kişinin silahı çöp konteynerine atıp bir binaya girdiğini söylediler. Boynuna ve yanağına kurşun isabet ettiğini duydum. Olay yerinde 9 adet boş kovan bulundu. Ateş ederek kaçıyordu." (DHA)