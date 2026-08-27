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Halk TV Türkiye Arkadaşını kıskandı: 15 yaşındaki kız akranını bıçakladı

Arkadaşını kıskandı: 15 yaşındaki kız akranını bıçakladı

Konya’da kıskançlık nedeniyle tartıştığı 15 yaşındaki kız arkadaşını kolundan bıçaklayan 16 yaşındaki A.H., yakalanarak gözaltına alındı.

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Arkadaşını kıskandı: 15 yaşındaki kız akranını bıçakladı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 16 yaşındaki A.H. ile 15 yaşındaki kız arkadaşı H.E.K. arasında kıskançlık nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. A.H., falçata ile H.E.K.’yi kolundan yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken, A.H. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KISKANÇLIK TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 16.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki A.H. ile arkadaşı 15 yaşındaki H.E.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki genç kız arasında kavga başladı. Kavga sırasında A.H., falçata ile H.E.K.’yi kolundan yaraladı ve ardından olay yerinden kaçtı.

YARALI GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan H.E.K., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürüldü.

Tedavi altına alınan H.E.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Arkadaşını kıskandı: 15 yaşındaki kız akranını bıçakladı - Resim : 1

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16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan A.H.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. A.H., olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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