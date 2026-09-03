Aracından inip yayayı darbetmişti: 180 bin tl ceza yedi aracı ve ehliyeti de gitti

Zeytinburnu ilçesinde bulunan Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaya geçidini kullanan bir kişi ile seyir halindeki bir otomobil sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü araçtan inerek yayaya fiziksel müdahalede bulundu.

YAYA GEÇİDİNDE TARTIŞMA VE DARP

Darbedilen kişinin şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün kimliği tespit edilerek 32 yaşındaki İ.B. gözaltına alındı.

CEZA VE EHLİYET İPTALİ

Sürücüye, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak" maddelerinden toplam 185 bin 662 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca İ.B.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

SÜRÜCÜ HAKKINDA ADLİ SÜREÇ

Gözaltı işlemleri tamamlanan araç sürücüsü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılan İ.B. hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, trafikte benzer olayların yaşanmaması için vatandaşların kurallara uyması ve şiddet içeren davranışlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

(AA)