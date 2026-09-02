İki yıl kanserle savaşıp yendi: Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 20 metre sürükleyip katletti

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ALMANYA'DAN BULUNAN İLİKLE HAYATA DÖNMÜŞTÜ

Mert’in 2021 yılında üniversite sınavına hazırlandığı dönemde lösemiye yakalandığını ve iki yıl boyunca olağanüstü bir mücadele verdiğini belirten acılı baba, oğlunun yarım kalan hikayesini şöyle aktardı:

"Tedavisi yaklaşık 2 yıl sürdü. Donör yakın çevremizden ve Türkiye’den çıkmadı. Yurt dışından ona yakın uyumlu donör bulundu. Almanya’dan kök hücre geldi. Nakil oldu. Pandemi olduğu için çok zorlu bir süreçti. 2 yıl sonunda sağlığına kavuştu, şükür. Fenerbahçe'yi çok seviyordu ve bütün maçlarına kombine almıştı. Fenerbahçe onun için ayrı bir dünyaydı. Cenazesinde çok çevresi geldi. 2 yıl içinde bu kadar sosyal çevre edinmesi beni şaşırttı. Geleceğe dair çok umutları vardı, planları vardı; ama hepsi yarım kaldı. Emsal bir karar çıkması için uğraşacağız."