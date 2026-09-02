İki yıl kanserle savaşıp yendi: Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 20 metre sürükleyip katletti
Lösemiyi yenip hayata tutunan ODTÜ'lü Mert, maç izlemeye giderken 2.24 promil alkollü ve ehliyetsiz sürücü tarafından biçildi. Genci 20 metre sürükleyip kaçmaya çalışan zanlı tutuklanırken, acılı aile emsal bir ceza istiyor.
Kanserle iki yıl boyunca mücadele edip Almanya’dan bulunan ilikle hayata yeniden tutunan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Doğan Aydın, sadece tuttuğu takımın maçını izlemek için çıktığı sokakta can verdi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmasına rağmen 2.24 promil alkolle yeniden direksiyon başına geçen sürücünün çarpıp metrelerce sürüklediği genç kurtarılamazken, yaşanan facianın görüntüleri ortaya çıktı.
KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ
Ankara Çankaya’da 26 Ağustos akşamı yaşanan olay, bir gencin hayata tutunma mücadelesinin sokaktaki sorumsuzlukla nasıl son bulduğunu gözler önüne serdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Mert Doğan Aydın, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Lyon mücadelesini bir kafede izlemek üzere yola çıktı. Karşıdan karşıya geçtiği sırada hızla gelen bir otomobilin hedefi olan Aydın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
O anlara ilişkin ortaya çıkan araç içi kamera kayıtlarında, hız sınırlarını hiçe sayarak ilerleyen otomobilin Mert Doğan Aydın’a hızla çarptığı anlar yer aldı.
EHLİYETİ YOKTU, 2.24 PROMİL ALKOLLÜYDÜ: ÇARPIP KAÇTI, SÜRÜCÜ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Çarpmanın ardından durmayıp olay yerinden kaçan 25 yaşındaki sürücü A.Ö., kaçış güzergahında ters yöne girdi. Çevredeki kuryelerin takibi ve polisin müdahalesiyle yakalanan A.Ö.'nün, yakalanacağını anlayınca direksiyonu yanındakine devredip sürücü değiştirmeye çalıştığı belirlendi.
Yapılan kontrollerde A.Ö.’nün geçmişte alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve kaza anında da 2.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
"19-20 METRE SÜRÜKLEYİP FIRLATMIŞ, EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN SAVAŞACAĞIZ"
Oğlunu sokaktaki pervasızlığa kurban veren baba Hakan Aydın, sürücünün ehliyetsiz ve yüksek derecede alkollü olduğuna dikkat çekerek adli raporlardaki çelişkileri ve olayın vahametini şu sözlerle anlattı:
“Ehliyeti alkolden alınmış. O an için ehliyeti yok. Alkollü yine, 2.24 promil. Çıktığı sokakla kaza yaptığı yere gelene kadar bu kadar hızlanmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Çok modifiyeli bir araç olması ve gaza sonuna kadar basması lazım. Raporda da 'kontrolsüz frenle seyir halinde çarptı' diye yazmışlar. Biz raporu tek tek inceliyoruz. Aşırı hızlı seyir halinde çarptı. Çarptığı yerden Mert’i 19-20 metre sürüklemiş ve yere fırlatmış. Hiç durmadan kaçmış, ters yöne girmiş. Kuryeler ve polis tarafından yakalanmış. Hatta şoför değiştirmeye çalışmış. Artık adli süreci takip edeceğiz. En ağır ceza neyse onu alması için elimizden geleni yapacağız. Hukuk çerçevesinde bütün imkanlarımızı kullanacağız.”
ALMANYA'DAN BULUNAN İLİKLE HAYATA DÖNMÜŞTÜ
Mert’in 2021 yılında üniversite sınavına hazırlandığı dönemde lösemiye yakalandığını ve iki yıl boyunca olağanüstü bir mücadele verdiğini belirten acılı baba, oğlunun yarım kalan hikayesini şöyle aktardı:
"Tedavisi yaklaşık 2 yıl sürdü. Donör yakın çevremizden ve Türkiye’den çıkmadı. Yurt dışından ona yakın uyumlu donör bulundu. Almanya’dan kök hücre geldi. Nakil oldu. Pandemi olduğu için çok zorlu bir süreçti. 2 yıl sonunda sağlığına kavuştu, şükür. Fenerbahçe'yi çok seviyordu ve bütün maçlarına kombine almıştı. Fenerbahçe onun için ayrı bir dünyaydı. Cenazesinde çok çevresi geldi. 2 yıl içinde bu kadar sosyal çevre edinmesi beni şaşırttı. Geleceğe dair çok umutları vardı, planları vardı; ama hepsi yarım kaldı. Emsal bir karar çıkması için uğraşacağız."
Mert Doğan Aydın'ın dayısı Said Arkan ise yaşananlara tepkisini, "Bizim evladımızı katlettiler. İçimiz yanıyor" ifadeleriyle dile getirdi. (DHA)