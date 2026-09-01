Aracın kontrolünü kaybetti AKP binasına girdi
Manisa'nın Soma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, AKP İlçe Başkanlığı binasının camını kırarak toplantı salonuna girdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, frenin tutmadığını söylediği öğrenildi.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Nazım Usluoğlu Caddesi'nde bulunan AKP Soma İlçe Başkanlığı binasının önünde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 10 ADU 854 plakalı otomobil, park alanından hareket ettiği sırada kontrolden çıktı.
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL PARTİ BİNASINA GİRDİ
Kontrolden çıkan araç, AKP ilçe başkanlığı binasının camını kırarak içeri girdi. Otomobil, bir süre ilerledikten sonra toplantı salonunda durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü Ö.A., sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ö.A.'nın, aracın freninin tutmadığını söylediği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın oluş şekli ve sürücünün ifadesi doğrultusunda araştırmalarını sürdürüyor.
(AA)