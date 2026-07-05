AP Türkiye Raportörü'nden Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki: Yusuf Ziya Gümüşel kararını hatırlattı

"Ölü Deniz" isimli gösterisinde yaptığı espriler nedeniyle komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına bir tepki de Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'dan geldi.

Daha önce Türkiye'deki yargı kararlarına sık sık eleştirilerde bulunan Amor; Göktaş hakkında tutuklama kararı verilirken 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi cemaat müridi ile evlendirme adı altında istismara sürükleyen Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliye edilmesine dikkat çekti.

"Türkiye'de mevcut hukuk kurallarını bazı örnekler somutlaştırıyor" diyen Amor, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aynı yargı, kız çocuğunu evliliğe zorlayan mahkûm bir adamı serbest bırakabilirken, stand-up komedyeni Deniz Göktaş'ı birkaç şaka yüzünden hapse atabiliyor. Bu üzücü tezat kendi kendini anlatıyor."

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'un X paylaşımı (5 Temmuz 2026)

'REŞİT OLMAYAN KIZINI EVLENDİREN TARİKATÇI BABA' OLAYI

İsmailağa Cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kamuoyunda "H.K.G. davası" olarak bilinen yargılamada 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, hükümlü Gümüşel hakkında dosyaya sunulan dilekçe ve öne sürülen "sağlık sorunlarını" dikkate alarak ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.