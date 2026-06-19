Buz gibi çifte standart! Maşallahı var ama çocuk istismarcısı tarikatçı sağlık gerekçesiyle tahliye olmuş!

Çocuk istismarından hüküm giyen tarikatçı Yusuf Ziya Gümüşel, cezaevinde geçirdiği 3 yılın ardından "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Ancak Gümüşel'in tahliyesinin hemen ardından ortaya çıkan "maşallahı var" dedirten görüntüler, akıllara ağır sağlık koşullarına rağmen tahliye edilmeyen isimleri getirdi.

"Hasta" olduğu gerekçesiyle salıverilen Gümüşel’in, tahliye sonrası Cübbeli Ahmet'in elini öptüğü anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün Gümüşel'e "Benden bin kat daha güçlüsün" demesi ve etraftaki diğer tarikatçıların "Maşallah" demesi dikkat çekti.

"Maşallahı olan" istismarcının görüntüleri gündem olurken diğer yanda muhalif isimlerin ağır hastalıklarına, yatar sürelerini doldurmalarına ve hatta Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen demir parmaklıklar ardında tutulduğu hatırlandı.

İŞTE O İSİMLER...

Gezi'den tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararına rağmen ısrarla tahliye edilmedi. Cezaevinin stresli ve sağlıksız koşulları nedeniyle ağır MS atakları geçiriyor.

Kahraman, adece son birkaç ay içinde durumu ağırlaştığı için defalarca kez acil servise kaldırılmak zorunda kaldı.

Kahraman'ın avukatı, "Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması nedeniyle fiilen tutuklu bulunan müvekkilimin, sağlığında geri dönüşü olmayan hasarlar oluşmaması için bir an önce tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor" başvurusunda bulunmuştu.

Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüsün vücudunda bıraktığı tahribatla cezaevinde hayata tutunmaya çalışıyor. Hapishane koşullarında hayatta kalabilmek için günde tam 20 farklı ilaç kullanmak zorunda. Bağışıklık sistemi alarm vermesine ve enfeksiyon riskinin ölümcül boyutlarda olmasına rağmen tahliye talepleri reddediliyor. Böcek'in uyku apnesi nedeniyle de sık sık solunumu duruyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçmişte iki kez kanser atlattı. Çalık, cezaevine girdikten sonra 20 kilo verdi. Çalık'a aşırı kilo verimi nedeniyle mama takviyesi yapıldı. Çalık, sağlık sorunları nedeniyle birçok kez de ameliyat oldu. Kamuoyunda ailesinin çağrılarına rağmen Çalık, tahliye edilmedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy da sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde . Aksoy’un 8,5 saat süren boyun fıtığı ameliyatında 5 platin ve 1 disk takıldığı, buna karşın tedavi sürecini cezaevi koşullarında sürdürmek zorunda kaldı.

Aksoy’un konuşmakta ve yürümekte zorlandığı, sağlık sorunlarına rağmen koğuşta tutulmaya devam ettiği belirtildi.

İBB davasında tutuklu bulunan eski CHP vekili Aykut Erdoğdu, cezaevinde geçirmesi gereken infaz süresini (yatarını) çoktan tamamladı. Ancak yasal hakkı olan denetimli serbestlik ona verilmedi. İBB davası sonuçlansa ve ceza alsaydı Erdoğdu daha az hapis yatacaktı.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyor.

71 yaşındaki Genç’in parkinson, şeker hastalığı ve kolon kanseriyle mücadele ediyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türkiye'nin gündemine yaklaşık 3 yıl önce giren ve kamuoyunda büyük infial yaratan H.K.G. davasında, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen yargılama süreci tamamlandı.

İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G.’yi, henüz 6 yaşındayken "evlilik" adı altında tarikat müridi Kadir İstekli tarafından 'evlilik' adı altında istismara sürüklenmesine neden olmuştu.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada, Ekim 2023'te karar çıkmış; Kadir İstekli’ye 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’e 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel’e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Ancak dosyanın taşındığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), verilen cezaları az bularak kararı bozdu.

İstinaf mahkemesi, Kadir İstekli hakkında iki ayrı suçtan ceza verilmesi gerektiğini, anne ve babanın cezalarının da yasal oranlar gözetilerek yeniden belirlenmesi gerektiğini hükme bağladı.

İstinafın bozma kararının ardından Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada nihai karar açıklandı.

H.K.G.'yi 6 yaşından itibaren sistemli ve zincirleme şekilde cinsel istismara maruz bırakan 29 yaşındaki sanık Kadir İstekli, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından toplam 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kızını 6 yaşındayken İstekli'ye veren ve istismara yıllarca göz yuman baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.