Antalya'da kadın cinayeti: Katil önce kaçtı sonra teslim oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldü. Şüpheli Talha T. (27), Konya'da polisi arayarak Antalya'da cinayet işlediğini söyleyip teslim oldu. Antalya polisi, şüphelinin verdiği adreste Canan Y.'yi (49) ölü buldu. Şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ve olaydan sonra otobüsle Konya'ya gittiği belirlendi.

ŞÜPHELİ KONYA'DA TESLİM OLDU

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Talha T.'nin (27) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Antalya'da cinayet işledim, teslim olmak istiyorum." ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Talha T.'yi verdiği adrese giderek gözaltına aldı. Şüphelinin ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü de bilgilendirildi.

KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki evde Canan Y.'yi (49) ölü halde buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık çalışmasının ardından Canan Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

ŞÜPHELİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Talha T.'nin, birlikte yaşadığı Canan Y.'yi darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Cinayetin ardından otobüsle Antalya'dan Konya'ya gittiği belirlenen şüphelinin, gözaltında bulunduğu ve soruşturmanın yürütüldüğü Antalya'ya getirileceği bildirildi.

AA