Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Antalya'da kadın cinayeti: Katil önce kaçtı sonra teslim oldu

Antalya'da kadın cinayeti: Katil önce kaçtı sonra teslim oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli, Konya'da teslim oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Antalya'da kadın cinayeti: Katil önce kaçtı sonra teslim oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldü. Şüpheli Talha T. (27), Konya'da polisi arayarak Antalya'da cinayet işlediğini söyleyip teslim oldu. Antalya polisi, şüphelinin verdiği adreste Canan Y.'yi (49) ölü buldu. Şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ve olaydan sonra otobüsle Konya'ya gittiği belirlendi.

ŞÜPHELİ KONYA'DA TESLİM OLDU

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Talha T.'nin (27) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Antalya'da cinayet işledim, teslim olmak istiyorum." ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Talha T.'yi verdiği adrese giderek gözaltına aldı. Şüphelinin ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü de bilgilendirildi.

KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki evde Canan Y.'yi (49) ölü halde buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık çalışmasının ardından Canan Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Diyarbakır'da kadın cinayeti: Katil eş yakalandıDiyarbakır'da kadın cinayeti: Katil eş yakalandı

ŞÜPHELİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Talha T.'nin, birlikte yaşadığı Canan Y.'yi darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Cinayetin ardından otobüsle Antalya'dan Konya'ya gittiği belirlenen şüphelinin, gözaltında bulunduğu ve soruşturmanın yürütüldüğü Antalya'ya getirileceği bildirildi.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Antalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro