Antalya emniyetinde rüşvet depremi: Narkotik Şube Müdürü gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının bir ihbar üzerine başlattığı rüşvet operasyonunda Narkotik Şube Müdürü Ersin D. E. ile eski şube müdürü gözaltına alındı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı gelen bir ihbar üzerine uyuşturucu şüphelilerinin dosyalarının rüşvet karşılığında kapatıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

ANTALYA EMNİYETİNDE RÜŞVET DEPREMİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda bazı avukatların, uyuşturucu şüphelilerinin dosyalarındaki delillerin şüpheliler lehine düzenlenmesi amacıyla Antalya Emniyet Müdürlüğündeki bazı polislere rüşvet verilmesine aracılık ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğüne operasyon düzenlendi.

ŞUBE MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda geçtiğimiz ağustos ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne atanan Ersin D. E. ile aynı dönemde Narkotik Şube Müdürlüğünden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne atanan O. U.'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

İki emniyet müdürünün yanı sıra bazı polisler ile iki avukat da gözaltına alındı.