Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga: Görevde ve emekli polisler dahil 11 kişi gözaltında!
Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada 6. dalga operasyon başlatıldı.
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Gülistan Doku'nun kaybedilip öldürülmesine ilişkin Tunceli ve Erzurum'da sürdürülen operasyonlarda 6. dalga gerçekleştirildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir operasyon başlattı.
Soruşturma kapsamında delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheli hakkında harekete geçildi.
Aralarında görevdeki ve emekli emniyet mensuplarının da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.
Ekipler, şüphelilerin adreslerinde gözaltı, arama ve el koyma işlemlerini sürdürüyor.
Soruşturmayla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi