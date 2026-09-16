Antalya Barosu Başkanı Bozaner beraat etti: “Karar doğruydu ama süreç doğru değildi”

Antalya Barosu Başkanı Avukat Ali Çağdaş Bozaner hakkında “görevi kötüye kullanma, hakaret ve tehdit” suçlamalarıyla açılan davada karar çıktı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Bozaner’in beraatine karar verildi.

Bozaner’in sanık olarak yargılanmasına uzanan süreç, Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir hırsızlık davasında CMK kapsamında zorunlu müdafi olarak görevlendirilmesinin ardından başladı.

SÜREÇ MÜVEKKİLİYLE GÖRÜŞME TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

24 Nisan 2024 tarihli ilk duruşma öncesinde Bozaner, cezaevinden adliyeye getirilen müvekkili Rıza Gençoğlu ile görüşmek istedi. Bozaner, jandarma personelinin görüşmeye izin vermediğini belirterek durumu mahkemeye taşıdı ve daha sonra görevli personel hakkında suç duyurusunda bulundu.

14 Haziran 2024 tarihli ikinci duruşmada ise Bozaner’in yerine yetki belgesiyle duruşmaya katılmak isteyen Avukat Gizem Kumbul’un talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Duruşmaya daha sonra katılan Bozaner, savunma hakkının kısıtlandığını ileri sürerek reddihakim talebinde bulundu.

Mahkeme hakimi Tuba Adar da Bozaner’in yargılamayı sürüncemede bıraktığı ve sanığın savunmasının alınmasını engellediği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulundu.

23 Ekim 2024 tarihli karar duruşmasının ardından düzenlenen olay tutanağında ise Bozaner’in duruşma sırasında ve sonrasında bazı mahkeme görevlilerine yönelik söz ve davranışlarına ilişkin iddialara yer verildi. Bozaner bu iddiaları reddetti.

Yaşananların ardından Bozaner hakkında “görevi kötüye kullanma, hakaret ve tehdit” suçlamalarıyla Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

“SONUÇ DOĞRUYDU AMA SÜREÇ DOĞRU DEĞİLDİ”

Beraat kararının ardından adliye önünde açıklama yapan Bozaner, kararı değerlendirirken yargılama sürecine tepki gösterdi.

“Türkiye’nin ve yargının içinde bulunduğu durumu dikkate aldığımızda nadiren de olsa doğru bir sonuç olduğunu gördük” diyen Bozaner, beraat kararının kendisi açısından teşekkür edilmesi gereken bir durum olmadığını söyledi.

Bozaner, “Karar, sonuç doğruydu ama süreç doğru değildi” diyerek şöyle devam etti:

“Bir avukatın bu kadar kolay soruşturma geçirmesi, bunun normalleştirilmeye çalışılması doğru değildi. Bir avukatın savunma görevini üstlendiği için, mesleki görevini yerine getirdiği için bu kadar kolay ve bu kadar hızlı şekilde sanık kürsüsüne oturması doğru değildi.”

“SAVUNMANIN SUÇ KONUSU HALİNE GETİRİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİ”

Dava sürecinde iddianame yerine geçen belgenin üç kez düzenlendiğini belirten Bozaner, bunun usul kurallarına ve CMK’ya aykırı olduğunu savundu.

Bozaner, dönemin Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Tuba Adar’ın duruşmalara katılmamasını da eleştirerek, avukatlık faaliyetinin ve savunma hakkının yargılama konusu yapılmasına tepki gösterdi.

“Avukatlık mesleğinin, mesleki faaliyetin, savunmanın, hak aramanın suç konusu haline getirilmesi doğru değildi” diyen Bozaner, hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve insan haklarını savunmanın bir suçlama konusu haline getirilemeyeceğini ifade etti.

“SONUCUN DOĞRU OLMASI BUNLARI GÖZ ARDI EDECEĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ”

Bozaner, beraat kararının yargılama sürecine ilişkin eleştirilerini ortadan kaldırmadığını vurgulayarak, “Sonucun doğru olması tüm bunları göz ardı edeceğimiz anlamına gelmez. Çünkü başından beri duruşumuz kendi durumumuzdan ziyade adil yargılanma hakkına, mesleğe, bağımsız savunmaya ve hukuka sahip çıkma mücadelesini barındırmaktaydı” dedi.

Dava boyunca kendisine destek veren avukatlara, yurttaşlara, sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcilerine teşekkür eden Bozaner, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ne mutlu zor zamanlarda dayanışma sergileyenlere. Ne mutlu gücün önünde, haksızlığın, hukuksuzluğun önünde cübbesini iliklemeyenlere. Ne mutlu bağımsız savunmanın cesur temsilcilerine.”