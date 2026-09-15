Bir avukatın ruhsatı iptal edildi! Türkiye Barolar birliği duyurdu

Türkiye Barolar Birliği, Ordu Barosu’na kayıtlı Kemal Angın’ın adının baro levhasından silindiğini ve avukatlık ruhsatının iptal edildiğini duyurdu.

ADI BİR DAHA YAZILMAMAK ÜZERE SİLİNDİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının ilanı Resmî Gazete’de yayımlandı. İlana göre Ordu Barosu Yönetim Kurulu, 14 Mayıs 2026 tarihli kararıyla Kemal Angın’ın adının bir daha yazılmamak üzere baro levhasından silinmesine karar verdi.

Avukatlık Kanunu’nun 74’üncü maddesi uyarınca alınan kararla Angın’ın avukatlık ruhsatı da iptal edildi. Söz konusu kararın kesinleştiği bildirildi.

Angın’ın avukatlık yapma hakkının kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara tanınan hak ve yetkileri kullanamayacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Ordu Barosu Başkanlığı'ndan alınan 02.09.2026 günlü yazıda; 61*******90 TC Kimlik Numaralı Kemal Angın'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 14.05.2026 gün ve 2026/24-2 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur."