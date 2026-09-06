Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3. dalga

Başkentte uyuşturucu ve fuhuş organizasyonuna yönelik yürütülen adli süreç derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri operasyonun üçüncü dalgasını gerçekleştirdi. Yapılan son işlemlerle birlikte dosya kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 17’ye yükseldi.

ARANAN İKİ ŞÜPHELİ EMNİYETE TESLİM OLDU

Operasyonun üçüncü dalgasıyla birlikte firariler üzerindeki emniyet baskısı da sonuç verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüphelilerden Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar emniyete giderek teslim oldu. Teslim olan şüphelilerle birlikte soruşturmadaki ifade ve sorgu işlemleri devam ediyor.

8 ŞÜPHELİ HALEN FİRARİ: LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Emniyet birimlerinin yürüttüğü takibe rağmen şebeke bünyesindeki 8 firari şüphelinin izi henüz bulunamadı. Firari olarak halen aranan şüpheliler arasında Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardam ve Muharrem Divlek de bulunuyor. Polis, adreslerinde bulunamayan bu 8 şüphelinin yakalanması için saha çalışmalarını sürdürüyor.

SAVCILIK FİRARİLERİN MALVARLIĞINI MASAYA YATIRDI

Soruşturmada adli makamların şüphelilerin hareket alanını ve finansal gücünü daraltmaya odaklandığı öğrenildi. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, halen firari durumda bulunan şüphelilerin malvarlıklarına resmen tedbir konulması ihtimalini değerlendiriyor. Tedbir kararı hayata geçtiği takdirde firarilerin tüm mali hareketleri kontrol altına alınacak. (ANKA)