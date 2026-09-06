Beton devinin genç patronlarına uyuşturucu gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının üçüncü dalgasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda yakalanan 15 kişi arasında KAM Ankara Beton Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Reyhan Çağla Baykam da bulunuyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Çağla Baykam’ın ağabeyi Sabri Berkan Baykam hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Baykam’ın da aralarında bulunduğu altı şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

EVDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Reyhan Çağla Baykam’ın evinde arama yapıldı. Aramada esrar ile sentetik uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Baykam kardeşler hakkındaki bireysel suçlamaların ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmadı. Soruşturmanın uyuşturucu ve fuhuş iddialarını kapsaması, iki iş insanına bütün suçların yöneltildiği anlamına gelmiyor.

ŞİRKETİ KARDEŞLER YÖNETİYOR

KAM Ankara Beton Sanayi A.Ş., Mahir Baykam tarafından 1980 yılında kuruldu. Şirket, 1991’de Ankara’ya taşınarak prefabrik betonarme yapı elemanları alanında faaliyetlerini büyüttü.

Mahir Baykam’ın 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yönetim ikinci kuşağa geçti. Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre Sabri Berkan Baykam yönetim kurulu başkanı, Reyhan Çağla Baykam ise yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapıyor. Yönetim kurulunun üçüncü üyesi ve şirketin genel müdürü ise Rıza Penahi.

Şirketin ödenmiş sermayesinin 255 milyon lira olduğu belirtiliyor.

BÜYÜK PROJELERDE YER ALDILAR

Patronlardünyası'nın haberine göre; KAM; prefabrik sanayi yapıları, köprü kirişleri, kutu menfezler ve enerji dağıtım ürünleri dahil çeşitli alanlarda prekast beton üretimi yapıyor. Şirket, kurumsal tanıtımında Türkiye’nin en büyük prekast üreticisi olduğunu ifade ediyor.

Ankara Anatolium AVM ve IKEA ile Ankara Lojistik Üssü projelerinde şirketin prefabrik yapı çözümleri kullanıldı. KAM ayrıca her yıl 200’den fazla fabrika yapısına üretim sağladığını belirtiyor. Şirketin ürünleri fabrika ve depoların yanı sıra okul, spor salonu, otel, alışveriş merkezi ve hızlı tren garı projelerinde de kullanılıyor.

1986 yılında Adana’da doğan Sabri Berkan Baykam, Atılım Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Londra’daki Webster University’de pazarlama, Başkent Üniversitesinde ise ekonomi hukuku alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Baykam, aile şirketindeki görevinin yanı sıra 2013 yılında KAM İnovasyon Bilişim Reklamcılık A.Ş.’yi kurdu ve şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

TAİDER’de 2017-2019 yılları arasında Ankara temsilciliği, 2019-2021 döneminde ise yönetim kurulu üyeliği yaptı. TÜGİAD’ın Ankara yapılanması, KASİAD ve Başkent Sanayiciler Derneğinde de çeşitli görevler üstlendi.

Çağla Baykam şirket yönetiminde

Reyhan Çağla Baykam, aile şirketinde ikinci kuşak yönetici olarak görev yapıyor. Şirket kayıtlarında yönetim kurulu başkan vekili olarak yer alan Baykam, aynı zamanda Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği üyesi.

Baykam, geçmişte BESA Holding’in kurucusu ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci’nin oğlu Ali Efe Bezci ile yaptığı evlilikle de gündeme gelmişti.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Ağustos’ta başlatılan soruşturma; ifadeler, dijital materyaller, biyolojik incelemeler ve diğer deliller doğrultusunda genişletildi.

Üçüncü operasyonla birlikte hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 64’e yükseldi. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 32 kişi tutuklandı, yedi kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Son operasyonda yakalanan 15 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Sabri Berkan Baykam’ın da aralarında bulunduğu altı kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.