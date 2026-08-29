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Halk TV Türkiye Ankara'da çok sayıda yol trafiğe kapatılacak: Emniyet saati açıkladı

Ankara'da çok sayıda yol trafiğe kapatılacak: Emniyet saati açıkladı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan ulaşım tedbirleri kapsamında, başkentin birçok kritik noktası saat 06.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

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Ankara'da çok sayıda yol trafiğe kapatılacak: Emniyet saati açıkladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında başkentte araç trafiğine kapatılacak yolları duyurdu.

UYGULAMA SAAT 06.00’DA BAŞLIYOR

Kutlama programı dolayısıyla 30.08.2026 tarihinde saat 06.00’dan itibaren belirlenen bulvar, cadde ve sokaklar etkinlikler sona erene kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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TRAFİĞE KAPATILACAK BULVAR VE CADDELER

Kapanacak yollar ve bağlı tüm cadde/sokaklar şu şekilde sıralandı:

Atatürk Bulvarı: Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümün tamamı.

Dikmen Caddesi: 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölüm.

Ankara'da çok sayıda yol trafiğe kapatılacak: Emniyet saati açıkladı - Resim : 3

İsmet İnönü Bulvarı: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölüm.
İstiklal Caddesi: Caddenin tamamı.

İstanbul Caddesi: Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölüm.
Cumhuriyet Caddesi: Caddenin tamamı.

Çankırı Caddesi: Caddenin tamamı.

Ankara'da çok sayıda yol trafiğe kapatılacak: Emniyet saati açıkladı - Resim : 4

GMK Bulvarı: 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm.

Mithatpaşa Caddesi: Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasında kalan bölüm.

Ziya Gökalp Caddesi: 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölüm.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara 30 Ağustos
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