Ankara'da bir avukatın ruhsatı iptal edildi! Resmi Gazete'de duyuruldu

Ankara 1 No’lu Barosu, Gürkan Arıkan’ın adının bir daha yazılmamak üzere baro levhasından silindiğini ve avukatlık ruhsatının iptal edildiğini duyurdu.

Türkiye Barolar Birliği'nin Gürkan Arıkan hakkındaki kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Ankara 1 No’lu Barosu Yönetim Kurulu, 14 Temmuz 2026 tarihli kararıyla Arıkan’ın adını Avukatlık Kanunu’nun 74’üncü maddesi uyarınca bir daha yazılmamak üzere baro levhasından sildi. Arıkan’ın avukatlık ruhsatı da iptal edildi.

AVUKATLIK YETKİLERİNİ KULLANAMAYACAK

Kesinleşen kararla birlikte Arıkan’ın avukatlık yapma hakkı kaldırıldı. Arıkan, bundan sonra avukatlara tanınan hak ve yetkileri kullanamayacak.

Karar, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27’nci maddesinin son fıkrası gereğince kamuoyuna duyuruldu.