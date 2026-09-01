11 avukatın ruhsatı iptal edildi! İsim isim liste Resmi Gazete'de

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) duyuruları Resmî Gazete’de yayımlandı. Avukatlık Kanunu’nun 74. maddesi uyarınca 11 kişinin baro levhasından silinmesine ve ruhsatlarının iptaline ilişkin kararların kesinleştiği bildirildi.

ANKARA'DA 10 KİŞİNİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Ankara 1 No’lu Barosu Yönetim Kurulunun 6 Mayıs 2026 tarihli kararlarıyla Çağlayan Erginay, İbrahim Temur, Mahir Uslu, Selman Taşdibi, Süleyman Sallı, Muhammet Ali Özdel ve Şaban Yağcı’nın ruhsatları iptal edildi.

Baro Yönetim Kurulunun 13 Mayıs 2026 tarihli kararlarıyla Mücahit Kozan ve Cemalettin Karadaş, 24 Haziran 2026 tarihli kararıyla da Hakan Kahraman baro levhasından silindi.

ANTALYA'DAN BİR İSİM

Antalya Barosu Yönetim Kurulunun 22 Temmuz 2026 tarihli kararıyla Mehmet Eren’in adı da bir daha yazılmamak üzere baro levhasından silindi ve ruhsatı iptal edildi.

Türkiye Barolar Birliği, kararların kesinleştiğini açıkladı.

Karar kapsamındaki kişiler bundan sonra avukatlık yapamayacak ve avukatlara tanınan hak ve yetkileri kullanamayacak.

Resmî Gazete’deki duyurularda ruhsat iptallerinin somut gerekçelerine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.