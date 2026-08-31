14 serbest muhasebeci meslekten men edildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmî Gazete’de yayımlanan TÜRMOB kararlarıyla 32 meslek mensubuna yaptırım uygulandı. 14 kişi meslekten çıkarılırken 18 kişi geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonuldu. Bir cezanın başlangıç tarihi ise 2124 olarak açıklandı.
Resmî Gazete’de yayımlanan TÜRMOB kararlarında 32 meslek mensubuna yönelik yaptırımlar duyuruldu. 14 kişi meslekten çıkarılırken 18 kişi geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonuldu. Bir cezanın başlangıcı 2124 olarak açıklandı.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) disiplin kararları Resmî Gazete’de yayımlandı.
İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Ankara ve Balıkesir odalarına kayıtlı meslek mensuplarını kapsayan listede 32 kişi yer aldı.
Kararlara göre 14 kişi hakkında farklı dosyalarda toplam 143 meslekten çıkarma cezası verildi. Diğer 18 kişi hakkında ise toplam 160 geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulandı. İlanın büyük bölümünde cezaların süresinde itiraz edilmediği için kendiliğinden kesinleştiği belirtildi.
14 KİŞİ MESLEKTEN ÇIKARILDI
Meslekten çıkarma cezası verilen isimler ve kararların uygulanma tarihleri şöyle:
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Hekimoğlu hakkında verilen 68 ayrı ceza, 6 Haziran 2026’da uygulanmaya başladı.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Zafer Molvalı hakkındaki ceza, 27 Mayıs 2026’da uygulandı.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Osman Yıldıran hakkında toplam 11 ceza verildi. Bunlardan biri 26 Mayıs, diğer 10’u 9 Haziran 2026’da uygulandı.
- Serbest Muhasebeci Mehmet Ali Oktay hakkındaki 14 ceza, 6 Haziran 2026’da uygulandı.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Musa Çayır hakkındaki üç ceza, 25 Haziran 2026’da uygulandı.
- Serbest Muhasebeci Vedat Tellioğlu hakkındaki iki ceza, 12 Haziran 2026’da uygulandı.
- Serbest Muhasebeci Kore Savaş Diker hakkındaki dört ceza, 11 Haziran 2026’da uygulandı.
- Serbest Muhasebeci İsmet Beliktay hakkındaki iki ceza, 11 Haziran 2026’da uygulandı.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Halim Uslu hakkındaki 15 ceza, 8 Haziran 2026’da uygulandı.
- Serbest Muhasebeci Ahmet Ziya Şahin hakkındaki ceza, 6 Haziran 2026’da uygulandı.
- Serbest Muhasebeci Vedat Erilli hakkındaki 10 ceza, 9 Haziran 2026’da uygulanmaya başladı.
- Serbest Muhasebeci Sinan Bolluk hakkındaki beş ceza, 10 Haziran 2026’da uygulanmaya başladı.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmetali Eren hakkındaki altı ceza, 6 Haziran 2026’da uygulanmaya başladı.
- Serbest Muhasebeci Güner Çopur hakkındaki ceza, 9 Mayıs 2026’da uygulandı.
32 KİŞİYE ONLARCA YIL SÜRECEK CEZA
Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının bir bölümü, daha önce verilen cezaların sona ermesinin ardından uygulanacak. Kararlardaki ceza süreleri şöyle:
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erdoğan Sami Oflaz’a verilen 11 ayrı 12 aylık ceza, 13 Mayıs 2032 ile 23 Mayıs 2043 arasında uygulanacak.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veysel Çağlayan’a verilen 43 ayrı 12 aylık ceza, 3 Temmuz 2033’te başlayacak ve 14 Ağustos 2076’da sona erecek.
- Serbest Muhasebeci Mehmet Ali Akbal’a verilen 17 ayrı 12 aylık ceza, 22 Şubat 2027 ile 10 Mart 2044 arasında uygulanacak.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Çiğdem Işık’a verilen 12 aylık ceza, 20 Aralık 2026’da başlayacak ve 20 Aralık 2027’de bitecek.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burcu Aksu’ya iki ayrı 12 aylık ve iki ayrı 9 aylık ceza verildi. Cezaların uygulanması 7 Haziran 2026’da başladı ve 10 Aralık 2029’da sona erecek.
- Serbest Muhasebeci Nalan Solmaz’a verilen 13 ayrı 12 aylık ceza, 21 Haziran 2027 ile 3 Temmuz 2040 arasında uygulanacak.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bahri Özker’e üç ayrı 6 aylık ve beş ayrı 12 aylık ceza verildi. Resmî Gazete’de cezanın başlangıcı 18 Eylül 2124, bitişi ise 25 Mart 2131 olarak gösterildi.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ertan Yiğit’e verilen 15 ayrı 12 aylık ceza, 20 Aralık 2026 ile 3 Ocak 2042 arasında uygulanacak.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kurtuluş Nacar’a verilen 20 ayrı 12 aylık ceza, 13 Mart 2065’te başlayacak ve 1 Nisan 2085’te sona erecek.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ekrem Berkol’a verilen 11 ayrı 12 aylık ceza, 21 Mayıs 2026 ile 31 Mayıs 2037 arasında uygulanacak.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Barış Çakırcı’ya verilen beş ayrı 12 aylık ceza, 27 Aralık 2031 ile 31 Aralık 2036 arasında uygulanacak.
- Serbest Muhasebeci Nejdet Dağaşan’a verilen 6 aylık ceza, 8 Kasım 2029’da başlayacak ve 8 Mayıs 2030’da sona erecek.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet Özbey’e verilen 12 aylık ceza, 8 Mayıs 2027 ile 8 Mayıs 2028 arasında uygulanacak.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Yüksel’e verilen dört ayrı 12 aylık cezanın uygulanması 17 Mayıs 2026’da başladı. Cezalar 20 Mayıs 2030’da sona erecek.
- Serbest Muhasebeci Ömer Soytürk’e verilen iki ayrı 12 aylık ceza, 7 Kasım 2028 ile 8 Kasım 2030 arasında uygulanacak.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Reyhan Akçura’ya verilen 6 aylık ceza, 5 Haziran 2026’da başladı ve 5 Aralık 2026’da sona erecek.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ümit Akpolat’a verilen iki ayrı 6 aylık ceza, 12 Haziran 2026 ile 13 Haziran 2027 arasında uygulanacak.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail Ulu’ya verilen 12 aylık ceza, 26 Aralık 2025’te başladı ve 26 Aralık 2026’da sona erecek.