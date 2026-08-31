14 serbest muhasebeci meslekten men edildi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmî Gazete’de yayımlanan TÜRMOB kararlarında 32 meslek mensubuna yönelik yaptırımlar duyuruldu. 14 kişi meslekten çıkarılırken 18 kişi geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonuldu. Bir cezanın başlangıcı 2124 olarak açıklandı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) disiplin kararları Resmî Gazete’de yayımlandı.

İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Ankara ve Balıkesir odalarına kayıtlı meslek mensuplarını kapsayan listede 32 kişi yer aldı.

Kararlara göre 14 kişi hakkında farklı dosyalarda toplam 143 meslekten çıkarma cezası verildi. Diğer 18 kişi hakkında ise toplam 160 geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulandı. İlanın büyük bölümünde cezaların süresinde itiraz edilmediği için kendiliğinden kesinleştiği belirtildi.

14 KİŞİ MESLEKTEN ÇIKARILDI

Meslekten çıkarma cezası verilen isimler ve kararların uygulanma tarihleri şöyle:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Murat Hekimoğlu hakkında verilen 68 ayrı ceza, 6 Haziran 2026’da uygulanmaya başladı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Zafer Molvalı hakkındaki ceza, 27 Mayıs 2026’da uygulandı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Osman Yıldıran hakkında toplam 11 ceza verildi. Bunlardan biri 26 Mayıs, diğer 10’u 9 Haziran 2026’da uygulandı. Serbest Muhasebeci Mehmet Ali Oktay hakkındaki 14 ceza, 6 Haziran 2026’da uygulandı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Musa Çayır hakkındaki üç ceza, 25 Haziran 2026’da uygulandı. Serbest Muhasebeci Vedat Tellioğlu hakkındaki iki ceza, 12 Haziran 2026’da uygulandı. Serbest Muhasebeci Kore Savaş Diker hakkındaki dört ceza, 11 Haziran 2026’da uygulandı. Serbest Muhasebeci İsmet Beliktay hakkındaki iki ceza, 11 Haziran 2026’da uygulandı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Halim Uslu hakkındaki 15 ceza, 8 Haziran 2026’da uygulandı. Serbest Muhasebeci Ahmet Ziya Şahin hakkındaki ceza, 6 Haziran 2026’da uygulandı. Serbest Muhasebeci Vedat Erilli hakkındaki 10 ceza, 9 Haziran 2026’da uygulanmaya başladı. Serbest Muhasebeci Sinan Bolluk hakkındaki beş ceza, 10 Haziran 2026’da uygulanmaya başladı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmetali Eren hakkındaki altı ceza, 6 Haziran 2026’da uygulanmaya başladı. Serbest Muhasebeci Güner Çopur hakkındaki ceza, 9 Mayıs 2026’da uygulandı.

32 KİŞİYE ONLARCA YIL SÜRECEK CEZA

Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının bir bölümü, daha önce verilen cezaların sona ermesinin ardından uygulanacak. Kararlardaki ceza süreleri şöyle: