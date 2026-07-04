Ankara'da AVM'ler de dahil yasaklandı! Valilik zirve öncesi son uyarıyı yaptı

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanırken, Ankara Valiliği kent genelinde kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirlerini devreye aldı. Valiliğin yayımladığı karara göre, otoyollardan otel çevrelerine, kamu kurumlarından AVM otoparklarına kadar birçok noktada park yasağı uygulanacak. Yasak kapsamındaki araç, karavan ve konteynerlerin belirtilen alanlardan kaldırılması istendi.

ANKARA'DA AVM'LER DE DAHİL YASAKLANDI

Valilik kararına göre park yasağı; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, umuma açık alanlar, market otoparkları ile araç tamir servisleri ve iş yerlerinin otoparklarını da kapsıyor.

Bu alanlarda bulunan araçlar, karavanlar ve konteynerlerin en geç yarına kadar kaldırılması gerekiyor. Bugün itibarıyla başlayan uygulama, 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

VALİLİK ZİRVE ÖNCESİ SON UYARIYI YAPTI

Park yasağı uygulanacak güzergahlar arasında Esenboğa Havalimanı ve Etimesgut Havalimanı'ndan başlayan devlet erkanının kullanacağı yollar ile Ankara Çevre Yolu'nun Mamak Ortaköy bağlantısından Yenimahalle Yuvaköy yoluna kadar uzanan bölüm yer alıyor.

Ayrıca Mevlana, Özal, İsmet İnönü, Dumlupınar, Anadolu, Sakıp Sabancı, Ankara ve Atatürk bulvarları ile 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Ufuk Üniversitesi Caddesi çevresinde de park yapılmasına izin verilmeyecek.

OTELLERİN ÇEVRESİ DE KAPSAMDA

Zirve kapsamında yabancı heyetlerin konaklayacağı JW Marriott, Sheraton, Lugal, Hilton, Divan Ankara, Bilkent, InterContinental, Metropolitan, Alegria Business, Hilton Garden Inn, Crowne Plaza, Mövenpick, Wyndham ve Grand Mercure otellerinin çevresinde de park yasağı uygulanacak.

Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araçlarını belirtilen bölgelerden kaldırmaları ve trafik düzenlemelerine uymaları çağrısında bulundu.