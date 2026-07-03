Başkentte NATO ablukası! Uçuşlara kısıtlama getirildi

Ankara'da 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi kapsamında başkent genelinde alınan güvenlik önlemlerne yenisi eklendi. Bu doğrultuda yayımlanan yeni bir NOTAM ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlamalar getirildi. Alınan resmi karara göre, 7 Temmuz Salı günü saat 10.00 ile 18.00 arasında ve 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 ile 21.00 arasında havalimanındaki sivil uçuşlar önemli ölçüde sınırlandırılacak.

DHMİ'DEN AÇIKLAMA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, uygulanacak kısıtlamalardan kimlerin muaf tutulacağı da belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, 7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00 ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.00-21.00 saatlerinde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları, söz konusu uygulamadan muaf tutulacak. Muafiyet kapsamında, Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18. alanına, 'STS/ATFMX' ibaresini işlemeleri zorunludur. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgi ve düzenlemeleri, ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önem arz etmektedir."

KARAYOLLARINDA DA KISITLAMALAR BAŞLIYOR

Hava trafiğindeki düzenlemelerin yanı sıra Ankara Valiliği de kent genelindeki kara yolu ulaşımına dair çok sıkı kısıtlamalar açıkladı. Zirve süresince yakıt tankerleri, beton mikserleri ve çekiciler gibi ağır tonajlı araçların 5 Temmuz Cumartesi saat 16.00'dan 10 Temmuz Perşembe saat 10.00'a kadar şehre girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Aynı zamanda 6 ile 9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa ve Etimesgut havalimanlarından başlayarak devlet makamlarının kullanacağı tüm güzergahlar trafiğe kapatılacak. Zirve kapsamında motokuryeler için de ayrı bir tedbir alınarak, 6-9 Temmuz tarihleri çevre yolu, ana bulvarlar ve otellerin çevresine giriş yapayamacak.