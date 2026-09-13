Ankara Kızılcahamam'da rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler sevk edildi

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın Kızılcahamam ilçesi Eğerlialören Mahallesi yakınlarındaki Alperen Yaylası mevkisinde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekibi sevk edildi.

Yangını söndürmek için ekiplerin hem havadan hem karadan başlattığı yoğun müdahale sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

(DHA)