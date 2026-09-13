Ankara Kızılcahamam'da rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler sevk edildi
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Alperen Yaylası’nda çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, yangın Kızılcahamam ilçesi Eğerlialören Mahallesi yakınlarındaki Alperen Yaylası mevkisinde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekibi sevk edildi.
Yangını söndürmek için ekiplerin hem havadan hem karadan başlattığı yoğun müdahale sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
(DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi