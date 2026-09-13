Maltepe'de yangın! Alevler askeri bölgeye sıçradı

Maltepe'de otluk alanda yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede büyüyerek askeri bölgeye de sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık alana sıçradı.

YOL KAPATILDI, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Otluk alanda meydana gelen yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı ve araç geçişleri sağlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)