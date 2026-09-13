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Arnavutköy'de orman yangını!

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan müdahalesiyle söndürüldü.

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Arnavutköy’de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangına yangına helikopterlerle müdahale edildi.

Yangın, Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Karadan ulaşımın olmadığı ormanlık alandaki yangına helikopterlerle müdahale edildi. Ekipler, alevlere ulaşabilmek için iş makineleriyle bölgede yeni bir yol açmaya çalıştı. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Meydana gelen yangın nedeniyle yaklaşık 2 dönümlük çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yangın Arnavutköy
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