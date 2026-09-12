Bolu'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Zaman zaman patlamalar oluyor

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Bolu'nun Gerede ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Atık malzemelerin depolandığı alanı saran alevler itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın sırasında tesiste zaman zaman patlamalar da meydana gelmişti.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, akşam saatlerinde Gerede ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

ALEVLER ATIK MALZEMELERİN DEPOLANDIĞI ALANI SARDI

Kısa sürede büyüyen yangın, tesiste atık malzemelerin depolandığı alanı kapladı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın 4 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Bolu Valiliği'nin yangına ilişkin yaptığı açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı:

"Gerede ilçemize bağlı Yazıkara köyü mülki sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda, bugün saat 18.40 sıralarında meydana gelen yangın, ekiplerimizin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucunda kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ile gerekli güvenlik tedbirleri aralıksız sürdürülmektedir”

(DHA)