Son Dakika | Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesi Sarıköy mevkisinde, İstanbul'dan Ordu istikametine giden E.V. idaresindeki 34 DT 5602 plakalı çift katlı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

46 KİŞİ YARALANDI

İstanbul-Ordu seferini yapan otobüs, Sarıköy mevkisinde kontrolden çıkarak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada otobüste bulunan 46 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralılar, ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin kazaya yol açtığını değerlendirirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)