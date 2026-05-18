Son Dakika | İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi. İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden A.G. yönetimindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk Yeni Mahalle mevkisinde kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otobüs devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kaza yerine gelen jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

25 YARALI VAR

Korkunç kazada, otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Otoyolda trafik akışı kontrollü sürdürülüyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Otobüs Kaza Trafik Kazası
