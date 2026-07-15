Almanya'dan Kayseri'ye gidiyorlardı! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

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Nevşehir'de, Almanya'dan memleketleri Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Türkeli beldesi yakınlarında, Kırşehir-Kayseri yolunda meydana geldi. Ahmet Ertan'ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

3 ÖLÜ 1 YARALI

Kazada otomobilde bulunan Orhan Ertan (38), Fadime Ana Ertan (60) ve Boran Ertan (33) yaşamını yitirirken, sürücü Ahmet Ertan (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Almanya’dan yola çıkan ailenin memleketleri Kayseri’ye gittikleri öğrenildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)