Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı

Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da başkan Ali Çamlı trafik kazası yaptı. Öğle saatlerinde Melikgazi ilçesinde yer alan Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ali Çamlı'nın önüne kedi fırladı.

KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

Kayseri yerel medyasında yer alan haberlere göre; kediye çarpmamak için ani manevra yapan Ali Çamlı'nın kontrolündeki araç kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı maddi hasarla atlattığı ifade edildi.

GÖREVE GELELİ DAHA 1 AY OLDU

Süper Lig'de sezonu 17. sırada bitiren Kayserispor'da geçtiğimiz haziran ayı olağanüstü genel kurul düzenlendi. Ali Çamlı tek aday olarak girdiği seçim soncunda başkanlığa seçildi.