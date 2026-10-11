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Halk TV Türkiye Alışveriş yapılan markete otomobil girdi: Korkutan kazada 2 yaralı

Alışveriş yapılan markete otomobil girdi: Korkutan kazada 2 yaralı

Kadıköy’de hızla ilerlediği öne sürülen otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra markete girdi. Kazada sürücü ve bir yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Alışveriş yapılan markete otomobil girdi: Korkutan kazada 2 yaralı

İstanbul Kadıköy’de iddiaya göre hızla ilerleyen bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra savrularak markete girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile bir yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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ÖNCE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ali Yücel Sokak’ta hızla ilerleyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından bir marketin içine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

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SÜRÜCÜ VE YAYA YARALANDI

Kazada otomobilin sürücüsü ile bir yaya yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza hakkında çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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