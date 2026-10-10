Park halindeki iki otomobili ateşe verdiler! O anlar kamerada

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otomobil galerisinin önünde park halinde bulunan iki otomobil, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Araçların üzerine benzin dökülerek ateşe verildiği öne sürülürken, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

GECE YARISI OTOMOBİLLERİ ATEŞE VERDİLER

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kuştur mevkisindeki otomobil galerisinin önünde park halinde bulunan iki otomobilin üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından benzin döküldü. Ardından araçlar ateşe verildi.

Otomobillerin yandığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

İKİ OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın sonucunda iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından polis ekipleri, soruşturma başlattı. (DHA)