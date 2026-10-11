76 yaşındaki adama korku dolu anlar yaşattı: Elindeki testereyle yaşlı adamı kovaladı! O anlar kamerada

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sokakta yürüyen 76 yaşındaki adam, odun kesen bir kadının elindeki çalışan motorlu testereyle üzerine doğru koşması üzerine panik yaşadı. Kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düşen yaşlı adama, olay yerindeki şüpheliler yardım etmedi. Yaşananlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikâyeti üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

MOTORLU TESTEREYLE ÜZERİNE DOĞRU KOŞTU

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen 76 yaşındaki adam, yol kenarında odun kesen iki kişiyi gördü. Bu sırada odun kesen kişilerden biri olan kadın, elindeki çalışan motorlu testereyle aniden yaşlı adama doğru koştu. Motorlu testereyi görünce büyük panik yaşayan yaşlı adam, uzaklaşmak için kaçmaya başladı. Ancak kaçtığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

YAŞLI ADAMA YARDIM ETMEDİLER

Olayın ardından şüphelilerin yaşlı adama yardım etmeden bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. Yaşananlar üzerine yaşlı adamın ailesi jandarma karakoluna giderek şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu.

KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Sokaktaki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının elindeki çalışan motorlu testereyle yaşlı adama doğru koştuğu görülüyor. Görüntülerde, panikleyen adamın kaçmaya çalışırken yere düştüğü ve olay yerindeki kişilerin kendisine yardım etmediği anlar da yer alıyor.

Ailenin şikâyeti üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)