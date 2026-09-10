Alevi-Bektaşi Hak Savunucuları'ndan "Alevi Aydınlar Bildirgesi"ne destek: Susmayacağız

Alevi-Bektaşi Hak Savunucuları, 31 Ağustos'ta yayımlanan "Alevi Aydınlar Bildirgesi"ne destek verdi. Kürt sorununun çözümü için şiddetsiz bir siyasal ortam ve kalıcı barış çağrısı yapan grup, İmralı sürecinde Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi arasındaki tarihsel ittifaka yapılan göndermelerin Alevi toplumunun hafızasındaki katliam ve sürgünlere ilişkin hassasiyetleri tetiklediğini belirtti.

"Alevi-Bektaşi Hak Savunucuları Bildirgesi" başlığıyla yayımlanan açıklamada, Alevi Aydınlar Bildirgesi'ni imzalayanların kaygılarının anlaşıldığı ve bildirgenin kamuoyuna duyurulmasının desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Kürt sorununun çözümü konusunda şiddetsiz bir siyasal zeminin oluşturulmasından yana olunduğu belirtilerek, bu sürecin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerektiği vurgulandı.

Ancak barış arayışında Alevilerin tarihsel hafızasının göz ardı edilmemesi gerektiği savunuldu. Alevi-Bektaşi Hak Savunucuları, "Uğruna mücadele verdiğimiz değerlerin ve hassasiyetlerimizin göz ardı edilmesi, bizi kaygılandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELER KAYGILARIMIZI ARTIRIYOR"

Açıklamada, Suriye'de Alevilere yönelik saldırı ve kadın kaçırmaların sürdüğü öne sürülerek, bu gelişmelerin Türkiye'deki Alevi toplumunun kaygılarını artırdığı belirtildi.

Alevi-Bektaşi Hak Savunucuları, Suriye'de yaşananların çağrışımını taşıdığını düşündüğü referans ve söylemler karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Kaygılarımızı sineye çekmeyeceğiz" mesajını verdi.

Alevi-Bektaşi Hak Savunucuları'nın açıklamasında, Kürt sorununun çözümünün tartışıldığı süreçlerde Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi arasındaki ittifaka yapılan göndermelere özel yer ayrıldı.

Açıklamada, bu tarihsel ilişkiye zaman zaman doğrudan isim verilerek, zaman zaman da farklı kavramlarla atıfta bulunulmasının Alevi toplumunun hafızasında yer eden katliam ve sürgünlere ilişkin hassasiyetleri tetiklediği ifade edildi.

Açıklamada, tartışmanın yalnızca 1514'teki Çaldıran Savaşı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, asıl meselenin savaşın öncesinde başlayan ve sonraki yüzyıllarda da devam ettiği belirtilen "kıyım, sürgün, dışlama ve nefret siyaseti" olduğu görüşü dile getirildi.

Tarihsel arka plana rağmen söz konusu ittifakın çeşitli sembol ve uygulamalarla günümüze taşınmasının ve siyasi bir çözüm modeli olarak sunulmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

"YENİ BİR DİL, YENİ BİR YOL GEREK"

Açıklamada, "Bugünün Türkiye'si, 500 yıl önceki bir sultan ile bir bürokratın bakış açısı ile ele alınamaz; Türkiye'nin sorunları onların sığ ve kanlı uygulamaları ile çözülemez. Yeni bir dil, yeni bir yol gerekmektedir" denildi.

İmzacılar şöyle:

Av. Polat Balkan

(Antalya Barosu Eski Başkanı)

Musa Özuğurlu

(Gazeteci - TV Program Yapımcısı)

Ayşe Acar

(Felsefeci - Yazar)

Samut Karabulut

(Halkevleri Eski GYK Üyesi)

İsmail Kaplan

(Sosyal Pedagog)

Süleyman Doğan

(Çorum Alaca İmat Köyü Dayanışma Derneği Başkanı)

Av. Zeki Rüzgar

(Avukat)

Hamide Rencüs

(Araştırmacı - Yazar)

Yavuz Selçuk

(Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı 11. Dönem Başkanı)

İsa Sonay

(Akdeniz Sosyal Kültür Derneği Yöneticisi)

Hüseyin Edemir

(Yazar-Tarihçi-Sosyal Bilimci)

Dr. Heysem Kaya

(Akademisyen)

Hasan Gökyıldız

(Avrupa Arap Alevileri Federasyonu / AAAF İkinci Başkanı)

Av. Bülent Büyükdağ

(Avukat)

Ali Akpınar

(Eğitimci)

Önder San

(Ekonomist-Tercüman)

Kelime Ata

(Yazar - Gazeteci)

Mesut Kılıç

(Alevi Halk İnisiyatifi Sözcüsü)

İsmail Zubari

(Samandağ Yerel Gazeteci)

Özkan Gönül

(Siyaset Bilimci - SMMM)

Turgay Eminoğlu

(SMMM)

Cemal Doğan

(İnşaat Mühendisi)

İnan Doğan

(Vergi Uygulama)

Ebru Sarıyar

(Zanaatkar)

Lümeyse Dede

(İHD Hatay Şube Eski Yöneticisi)

Necva Hadim

(Eğitimci)

Recai Aksu

(Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Başkanı - Gazeteci)

İsmibey Gülşeli

(Eğitimci)

Filiz Çelik

(Anne - Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Uzmanı)

Cengiz Kurt

(Marketler Zinciri Koordinatörü)

Cafer Yılmaz

(Kars Dev - Genç Kurucusu - 1978)

Handan Çelik (Dış Ticaret Uzmanı)

Reha Çamuroğlu

(Yazar - Akademisyen - Eski Milletvekili)

Süleyman Zaman

(Yazar)

Nilgün Aşkar

(SES Hatay Şube Eş Başkanı - Psikolog)

Hıdır Orhan

(Eğitimci)

Necdet Yüksekbaş (siyasetçi-şair)

Neval oğan balkız (akademisyen)

Metin Yıldız (Tunceliler Derneği Başkanı)

Metin Yılmaz (Şair-Müzisyen)

Alisultan Dinçer (Yaşam Ağacı Derneği Yöneticisi)

Sevinç Alkan (pedagog)

Orhan Şahin (Gazeteci)



NE OLMUŞTU?

31 Ağustos'ta yayımlanan "Alevi Aydınlar Bildirgesi"nde, İmralı sürecinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın siyasi yol haritasında Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi arasındaki tarihsel ilişkiye yapılan gönderme eleştirilmişti.

Barış ve demokratik çözüm çağrısı yapılan bildiride, söz konusu tarihsel ilişkinin Aleviler açısından taşıdığı anlamın göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilmiş ve "Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz" denilmişti.

Bildiriyi yayımlayan Alevi aydınlar, Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi arasındaki 16. yüzyıldaki işbirliğinin Alevilerin tarihsel hafızasında önemli bir yer tuttuğunu savunmuş; bu dönemde Alevilere yönelik katliam ve saldırıların yaşandığını ifade etmişti.

Alevi aydınlar ayrıca, söz konusu tarihsel ilişkinin günümüzde yeni bir siyasi ittifak modeli olarak ele alınmasının Aleviler açısından tehlike yaratabileceği görüşünü dile getirmişti.